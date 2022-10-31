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РИА Новости: ВСУ создали под Харьковом ложные позиции из собственной подбитой техники

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Российские военные с помощью дрона обнаружили в Харьковской области ложные позиции украинских вооружённых формирований, сообщил РИА Новости один из бойцов армии России.
РИА Новости: ВСУ создали под Харьковом ложные позиции из собственной подбитой техники
  • РИА Новости

«Причём они сделали ложные позиции из уничтоженной техники: стояли накопанные окопы, в них гаубицы «Гвоздика-2С1», только они были сожжённые, прямо жёлтые такие, выжженные. Когда ближе подлетели, увидели, что это не рабочие гаубицы, они даже не удосужились их покрасить, просто ветками закидали и всё», — рассказал он агентству.

При этом издали «создавался вид, как будто настоящие», подчеркнул военнослужащий.

Также ранее командир одного из артиллерийских подразделений Южного военного округа с позывным Владимир рассказал, что украинские военнослужащие деморализованы на Запорожском направлении на фоне больших потерь в ходе неудачных попыток прорыва.

Это следует из радиоперехватов, отметил он.

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