Российские военные с помощью дрона обнаружили в Харьковской области ложные позиции украинских вооружённых формирований, сообщил РИА Новости один из бойцов армии России.

«Причём они сделали ложные позиции из уничтоженной техники: стояли накопанные окопы, в них гаубицы «Гвоздика-2С1», только они были сожжённые, прямо жёлтые такие, выжженные. Когда ближе подлетели, увидели, что это не рабочие гаубицы, они даже не удосужились их покрасить, просто ветками закидали и всё», — рассказал он агентству.

При этом издали «создавался вид, как будто настоящие», подчеркнул военнослужащий.

Также ранее командир одного из артиллерийских подразделений Южного военного округа с позывным Владимир рассказал, что украинские военнослужащие деморализованы на Запорожском направлении на фоне больших потерь в ходе неудачных попыток прорыва.

Это следует из радиоперехватов, отметил он.