Российские военные уничтожили немецкую САУ Panzerhaubitze 2000 в боях с ВСУ
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Об этом сообщило Министерство обороны России.
На этом направлении ВСУ предприняли четыре попытки атаковать ротными тактическими группами, отметило ведомство.
В результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений удалось отбросить противника на исходные позиции.
«Уничтожены свыше 70 украинских военнослужащих и наёмников, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей и одна германская самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000», — говорится в сводке МО.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее пообещал Украине передать две РСЗО MARS и четыре гаубицы Panzerhaubitze 2000.