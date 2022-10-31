Российские военные уничтожили немецкую САУ Panzerhaubitze 2000 в боях с ВСУ

Российские военные уничтожили германскую самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 ВСУ на Николаево-Криворожском направлении.

Об этом сообщило Министерство обороны России.

На этом направлении ВСУ предприняли четыре попытки атаковать ротными тактическими группами, отметило ведомство.

В результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений удалось отбросить противника на исходные позиции.

«Уничтожены свыше 70 украинских военнослужащих и наёмников, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей и одна германская самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000», — говорится в сводке МО.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее пообещал Украине передать две РСЗО MARS и четыре гаубицы Panzerhaubitze 2000.