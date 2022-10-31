Узнать больше

Российские военные уничтожили немецкую САУ Panzerhaubitze 2000 в боях с ВСУ

Короткая ссылка
Российские военные уничтожили германскую самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 ВСУ на Николаево-Криворожском направлении.
Российские военные уничтожили немецкую САУ Panzerhaubitze 2000 в боях с ВСУ
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщило Министерство обороны России.

На этом направлении ВСУ предприняли четыре попытки атаковать ротными тактическими группами, отметило ведомство.

В результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений удалось отбросить противника на исходные позиции.

«Уничтожены свыше 70 украинских военнослужащих и наёмников, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей и одна германская самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000», — говорится в сводке МО.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее пообещал Украине передать две РСЗО MARS и четыре гаубицы Panzerhaubitze 2000.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить