Украинские диверсанты принимают такие сильные препараты, что не чувствуют огнестрельные ранения и идут вперёд, как зомби. Об этом сообщил российский военнослужащий с позывным Крым.

Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам собеседника агентства, участники украинской диверсионно-разведывательной группы повели себя странно, когда по ним открыли огонь.

«То есть мы попадаем в них, а они двигаются, как зомби какие-то. Что-то они употребляют, под какими-то препаратами», — указал военнослужащий.

Он добавил, что будучи ранеными, они продолжали идти и улыбаться.

Ранее стало известно, что некоторые солдаты ВСУ выполняли боевые задания под воздействием наркотических средств, в том числе амфетамина.

До этого пленный военнослужащий полка «Азов» Ренат Алиев сообщил, что не менее половины военнослужащих некоторых частей украинского полка принимали наркотики.