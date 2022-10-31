В Киеве и 12 регионах Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и 12 украинских областях объявлена воздушная тревога.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению.

Уточняется, что речь идёт о Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях и подконтрольной киевским властям части Запорожской области.

30 октября воздушная тревога была объявлена в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.

До этого о воздушной тревоге сообщалось в Полтавской области.