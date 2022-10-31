Департамент охраны МВД Белоруссии заявил об усилении мер безопасности на важных объектах

Начальник департамента охраны МВД Белоруссии Александр Шепелев в интервью телеканалу «Беларусь 1» сообщил об усилении мер безопасности на особо важных объектах страны, в частности объектах жизнеобеспечения.

«То есть департамент охраны на объектах работает в усиленном режиме», — приводит его слова РИА Новости.

В частности, отметил Шепелев, усилены меры на объектах нефтеперерабатывающей и газовой отраслей, а также на объектах производств.

Ранее глава Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил о готовности Минска дать адекватный ответ в случае провокации со стороны Украины.

Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что украинские военные активно минируют территорию в районе украинско-белорусской границы.