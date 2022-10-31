«Группа Вагнера» выдвигается в сторону лесополос под Артёмовском с целью зачистки

Бойцы «группы Вагнера» выдвигаются в сторону лесополос под Артёмовском с целью проведения там зачистки. Об этом РИА Новости рассказал один из бойцов группы.

«В данный момент наши группы выдвигаются в сторону лесополос (под Артёмовском. — RT) для зачистки», — рассказал он.

Кроме того, добавил он, там же бойцы намерены уничтожить диверсионные группы и обнаружить неразминированные участки.

Эти мероприятия необходимо провести для дальнейшего наступления на Артёмовск, заключил он.

Ранее помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселёв заявил об успешном продвижении союзных сил под Артёмовском и Соледаром в ДНР.