Рогов сообщил, что Киев препятствует возвращению уехавших жителей Запорожской области
Об этом он рассказал РИА Новости.
«При желании вернуться обратно их силой отправляют в лагеря для беженцев, хотя люди отказываются и готовы вернуться домой», — подчеркнул Рогов.
По его мнению, киевские власти боятся, что западные страны увидят желание людей жить в составе России и бежать с подконтрольных Украине территорий.
Ранее Рогов сообщил, что командиры частей ВСУ применяют так называемую тактику слоёного пирога, размещая украинских военнослужащих и иностранных наёмников в многоэтажных зданиях вместе с мирными жителями в городе Запорожье.