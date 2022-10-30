Рогов сообщил, что Киев препятствует возвращению уехавших жителей Запорожской области

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что киевские власти препятствуют возвращению уехавших жителей Запорожской и Херсонской областей обратно в регионы.

Об этом он рассказал РИА Новости.

«При желании вернуться обратно их силой отправляют в лагеря для беженцев, хотя люди отказываются и готовы вернуться домой», — подчеркнул Рогов.

По его мнению, киевские власти боятся, что западные страны увидят желание людей жить в составе России и бежать с подконтрольных Украине территорий.

Ранее Рогов сообщил, что командиры частей ВСУ применяют так называемую тактику слоёного пирога, размещая украинских военнослужащих и иностранных наёмников в многоэтажных зданиях вместе с мирными жителями в городе Запорожье.