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Ведущий Fox News Карлсон: демократы используют Украину только для реализации своих амбиций

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Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон высказал мнение, что Демократическая партия США использует Украину лишь для реализации своих внутриполитических амбиций.
Ведущий Fox News Карлсон: демократы используют Украину только для реализации своих амбиций
  • Gettyimages.ru

«Откуда по-настоящему берётся эта поддержка Киева? Демократия здесь точно ни при чём, ведь Украина — страна, конечно, не демократическая, до демократии ей очень далеко», — приводит его слова РИА Новости.

По мнению Карлсона, демократы используют ситуацию на Украине для достижения внутриполитических амбиций.

В качестве примера он привёл письмо президенту США Джо Байдену, направленное представителями либерального крыла Демократической партии, с призывом начать прямые переговоры с Россией для урегулирования конфликта на Украине.

Ранее опрос ABC News/Ipsos, проведённый менее чем за три недели до промежуточных выборов в США, показал, что избиратели доверяют республиканцам больше, чем демократам, по важнейшим вопросам, включая экономику.

Результаты исследования показывают, что президентская партия ведёт тяжёлую борьбу на фоне того, что избиратели продолжают оценивать ситуацию в экономике как плохую.

Также портал Axios информировал, что финансирование Украины может быть прекращено в случае победы Республиканской партии на выборах в палату представителей США.

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