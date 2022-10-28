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Командир отряда спецназа «Шторм» рассказал о подготовке новобранцев в ДНР

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Командир отряда специального назначения «Шторм» Народной милиции ДНР рассказал РИА Новости о подготовке и переподготовке бойцов на полигоне.

«Мои инструктора готовят поступившее пополнение — новички, новобранцы, ополченцы и так далее. Идёт общая подготовка по всем необходимым направлениям: это минно-взрывное, тактика малых групп, передвижение на поле боя, это штурмовка укрепрайонов, зданий и так далее», — сказал командир отряда с позывным Батя Харьковский.

По его словам, обучающиеся хорошо экипированы.

Процесс подготовки идёт интенсивно.

Ранее сообщалось, что на полигоне Балтийского флота в Калининградской области военнослужащие мотострелковых подразделений, сформированных из мобилизованных граждан, выполнили стрельбы из боевых машин пехоты БМП-2 в рамках этапа боевого слаживания.

Все занятия проводятся под руководством опытных инструкторов.

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