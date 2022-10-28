Депутат Госдумы Шеремет рекомендовал Зеленскому задуматься о бегстве
«Дни Зеленского как политика сочтены. Ему уже сейчас стоит задуматься о бегстве», — цитирует его РИА Новости.
Шеремет допустил, что в ближайшие месяцы в мире произойдёт серьёзное изменение соотношения политических сил.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил о сращивании националистического и неонацистского движений на Украине.
Также Путин согласился с утверждением, что ситуацию на Украине можно назвать отчасти гражданской войной.