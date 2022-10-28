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Депутат Госдумы Шеремет рекомендовал Зеленскому задуматься о бегстве

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит задуматься о бегстве, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Дни Зеленского как политика сочтены. Ему уже сейчас стоит задуматься о бегстве», — цитирует его РИА Новости.

Шеремет допустил, что в ближайшие месяцы в мире произойдёт серьёзное изменение соотношения политических сил.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил о сращивании националистического и неонацистского движений на Украине.

Также Путин согласился с утверждением, что ситуацию на Украине можно назвать отчасти гражданской войной.

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