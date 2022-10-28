Гросси заявил, что МАГАТЭ вскоре отправит миссию в Чернобыль
Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
«Мы собираемся отправить туда команду инспекторов для оценки ситуации в сфере безопасности в ближайшие несколько недель», — цитирует его ТАСС.
Гросси уточнил, что эта миссия не связана с заявлениями России в адрес Украины о подготовке провокации с «грязной бомбой».
Ранее стало известно, что специалисты МАГАТЭ проведут проверку двух объектов на территории Украины в связи с информацией о возможной разработке «грязной бомбы».