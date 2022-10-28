Yasno: около миллиона киевлян остались без электричества

Около миллиона жителей Киева остались без электроэнергии.

Об этом заявил глава энергетической компании Yasno Сергей Коваленко.

«В Киеве на данный момент отключено 159 тыс. квартир, а за день более 320 тыс. А это где-то миллион киевлян, которые не могут нормально планировать свой день», — цитирует его РИА Новости.

Коваленко рассказал, что около 260 тыс. человек в Киевской области также оставались без света вечером 27 октября.

Ранее в Киеве объявили воздушную тревогу.

Позднее СМИ сообщили, что в украинской столице 27 октября зафиксированы звуки взрывов.