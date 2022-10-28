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Yasno: около миллиона киевлян остались без электричества

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Около миллиона жителей Киева остались без электроэнергии.

Об этом заявил глава энергетической компании Yasno Сергей Коваленко.

«В Киеве на данный момент отключено 159 тыс. квартир, а за день более 320 тыс. А это где-то миллион киевлян, которые не могут нормально планировать свой день», — цитирует его РИА Новости.

Коваленко рассказал, что около 260 тыс. человек в Киевской области также оставались без света вечером 27 октября.

Ранее в Киеве объявили воздушную тревогу.

Позднее СМИ сообщили, что в украинской столице 27 октября зафиксированы звуки взрывов.

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