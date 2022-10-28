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Кадыров: 23 чеченских бойца погибли во время артобстрела в Херсонской области

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о гибели 23 чеченских бойцов во время артобстрела в Херсонской области в начале недели.

«В начале текущей недели артобстрелу подверглось одно из чеченских подразделений. Это произошло в Херсонской области... Погибли 23 бойца», — написал Кадыров в Telegram.

По его словам, ещё 58 получили ранения, из них четверо — тяжёлые травмы.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что потери боевиков ВСУ в боях бывают в 7—10 раз выше российских.

Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о больших потерях ВСУ в силе и технике на Херсонском направлении.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что обстановка на Херсонском направлении меняется в неприятную для ВСУ сторону.

Также сообщалось, что в Херсонской области сформирован штаб территориальной обороны.

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