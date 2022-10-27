В МАГАТЭ заявили о нестабильной ситуации с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС

Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС остаётся нестабильной. Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

«В то время как ситуация с ядерной безопасностью и защитой на ЗАЭС остаётся нестабильной, за последние десять дней станция получала электроэнергию, необходимую для охлаждения реактора и других важных функций безопасности и защиты, напрямую и без перерыва от национальной сети», — говорится в заявлении.

В агентстве отметили, что ЗАЭС сталкивалась с повторяющимися отключениями энергоснабжения, из-за чего была вынуждена временно полагаться на дизельные генераторы.

Ранее в МАГАТЭ сообщили, что внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС вновь отключилось, объект получает электричество через резервную систему.