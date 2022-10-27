Российский президент Владимир Путин рассказал, что у него нет ощущения недооценки противника на Украине.

Он отрицательно ответил на соответствующий вопрос в ходе сессии дискуссионного клуба «Валдай».

«Нет. Знаете в чём дело? Дело в том, что мы видели, что происходит», — сказал Путин.

По его словам, в России понимали, что «чем дальше, тем было бы для нас хуже, труднее, опаснее, и мы несли бы большие потери».

«Вот какими соображениями мы руководствовались», — сказал российский лидер.

Также Путин заявил, что главной целью спецоперации на Украине была помощь Донбассу.