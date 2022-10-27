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Путин заявил, что всё время думает о потерях в связи со спецоперацией на Украине

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Российский президент Владимир Путин на сессии дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что всё время думает о потерях, связанных со спецоперацией на Украине.
Путин заявил, что всё время думает о потерях в связи со спецоперацией на Украине
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Он отметил, что у России, «конечно, есть издержки». 

«И прежде всего это касается потерь, связанных с проведением специальной военной операции. Я всё время об этом думаю», — сказал президент.

Также Путин заявил, что в связи со спецоперацией есть экономические потери, но есть и «огромные приобретения».

По его словам, «то, что происходит, без всякого сомнения, в конечном счёте идёт на пользу России и её будущему».

Российский президент назвал главной целью спецоперации на Украине помощь Донбассу.

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