Узнать больше

Путин заявил, что освоение территории Украины со стороны НАТО шло давно

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин заявил, что освоение территории Украины со стороны НАТО шло давно.
Путин заявил, что освоение территории Украины со стороны НАТО шло давно
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Об этом он сказал на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Освоение, натовское освоение территорий-то полным ходом шло. И сейчас идёт, и тогда шло. Эти укрепрайоны были бы не только по линии соприкосновения сегодняшнего на Донбассе. Везде были бы», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Североатлантический альянс де-факто влез в конфликт на Украине, но это не влияет на цели России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить