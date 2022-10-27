Российский президент Владимир Путин заявил, что освоение территории Украины со стороны НАТО шло давно.

Об этом он сказал на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Освоение, натовское освоение территорий-то полным ходом шло. И сейчас идёт, и тогда шло. Эти укрепрайоны были бы не только по линии соприкосновения сегодняшнего на Донбассе. Везде были бы», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Североатлантический альянс де-факто влез в конфликт на Украине, но это не влияет на цели России.