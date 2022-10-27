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ВС России пресекли попытку наступления ВСУ на Краснолиманском направлении

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Вооружённые силы России пресекли попытку наступления ВСУ на Краснолиманском направлении.
ВС России пресекли попытку наступления ВСУ на Краснолиманском направлении
  • РИА Новости

«На Краснолиманском направлении батальонная тактическая группа ВСУ предпринимала попытки наступления в направлении населённого пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики. Активными действиями подразделений российских войск выдвигавшиеся подразделения противника были остановлены», — сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что были уничтожены более 120 украинских военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины и четыре пикапа.

26 октября Минобороны России сообщило, что на Краснолиманском направлении за сутки уничтожены более 70 украинских военных.

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