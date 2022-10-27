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УВД Мелитополя: СБУ угрожает смертной казнью сотрудникам полиции в Запорожской области

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Служба безопасности Украины угрожает смертной казнью сотрудникам полиции и бывшим полицейским в Запорожской области, сообщили в Управлении внутренних дел по Мелитополю и Мелитопольскому району.
УВД Мелитополя: СБУ угрожает смертной казнью сотрудникам полиции в Запорожской области
  • РИА Новости

«Вот такое сообщение пришло жителю освобождённой Запорожской области — пенсионеру, бывшему сотруднику органов внутренних дел. В тексте указывается, что преступным украинским режимом данный гражданин приговорён к смертной казни — обвиняют в сотрудничестве с Российской Федерацией», — цитирует ТАСС сообщение.

Начальник УВД по Мелитополю и Мелитопольскому району Андрей Жидков призвал сотрудников и пенсионеров органов внутренних дел не вестись на провокации.

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