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Сержант из ДНР Шалыгин рассказал о массированных ударах по Киеву

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Массированный удар по Киеву после взрыва на Крымском мосту стал причиной отключения электричества в тюрьме для военнопленных, предположительно находившейся под Киевом.

Об этом рассказал заявил вернувшийся из украинского плена сержант из ДНР Алексей Шалыгин.

«Было слышно, как работает сирена, и началось несколько прилётов, удары, слышно было, что прилетало... Первый раз, когда ТЭЦ влупили, тогда у нас свет мигнул, потух на время — и воды потом не было целый день», — цитирует РИА Новости Шалыгина.

По его словам, надзиратели тюрьмы после 10 октября перестали ездить домой, опасаясь обстрелов.

Ранее Шалыгин рассказал, что надзиратель в месте содержания пленных на Украине был «в восторге» от взрыва на Крымском мосту. 

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

Позднее в ФСБ сообщили, что организаторами теракта на Крымском мосту являлись Главное управление разведки Минобороны Украины, его сотрудники и агентура.

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