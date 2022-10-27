Освобождённый из плена боец ЛНР обвинил ВСУ в убийстве его сослуживцев

Бойцы армии Украины во время взятия в плен убили двух раненных военнослужащих народной милиции ЛНР, заявил освобождённый из украинского плена боец ЛНР Александр Чупра.

Он рассказал, что его группа попала в окружение, израсходовала боеприпасы, после чего к ним подошли украинские военные.

«Сначала хотели добить, я (сказал): «Я живой, не надо убивать, всё нормально, не стоит». Он мне ответил: «Поднимайся, ты уже в плену». И в этот момент я вижу, как другого парня, который не возле меня лежал, а в метре от меня — его в голову добили», — цитирует РИА Новости Чупру.

Боец уточнил, что был добит ещё один раненый.

18 октября комиссия Совета по правам человека ООН заявила о минимум двух преступлениях Вооружённых сил Украины против пленных российских военнослужащих.

17 октября Минобороны России сообщило, что с территории Украины в результате переговорного процесса возвращены 110 российских граждан.

При этом Россия передала Киеву 108 женщин — военнослужащих ВСУ.