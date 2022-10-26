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В МВД ЛНР заявили о хаотичном наступлении ВСУ под Лисичанском

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Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв заявил, что боевики ВСУ хаотично наступают под Лисичанском.
В МВД ЛНР заявили о хаотичном наступлении ВСУ под Лисичанском
  • РИА Новости

«Прорыва под Лисичанском не было, там идут ожесточённые бои при помощи артиллерии. Наши подразделения отражают все наступательные действия, которые ранее несли хаотичный характер», — цитирует его ТАСС.

По словам Киселёва, украинские военные пытаются прощупать оборону в районе Лисичанска и Попасной, но погодные условия не позволяют вести активные наступательные действия ни одной из сторон.

«Попытки продвинуться у ВСУ всё равно проходят, пусть они небольшие, хаотичного характера, чтобы прощупать нашу оборону — такое существует», — отметил он.

Ранее Киселёв сообщил, что в районе Кременной и Сватово идут самые ожесточённые бои.

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