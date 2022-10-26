В МВД ЛНР заявили о хаотичном наступлении ВСУ под Лисичанском

Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв заявил, что боевики ВСУ хаотично наступают под Лисичанском.

«Прорыва под Лисичанском не было, там идут ожесточённые бои при помощи артиллерии. Наши подразделения отражают все наступательные действия, которые ранее несли хаотичный характер», — цитирует его ТАСС.

По словам Киселёва, украинские военные пытаются прощупать оборону в районе Лисичанска и Попасной, но погодные условия не позволяют вести активные наступательные действия ни одной из сторон.

«Попытки продвинуться у ВСУ всё равно проходят, пусть они небольшие, хаотичного характера, чтобы прощупать нашу оборону — такое существует», — отметил он.

Ранее Киселёв сообщил, что в районе Кременной и Сватово идут самые ожесточённые бои.