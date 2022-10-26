В МВД ЛНР заявили о хаотичном наступлении ВСУ под Лисичанском
- РИА Новости
«Прорыва под Лисичанском не было, там идут ожесточённые бои при помощи артиллерии. Наши подразделения отражают все наступательные действия, которые ранее несли хаотичный характер», — цитирует его ТАСС.
По словам Киселёва, украинские военные пытаются прощупать оборону в районе Лисичанска и Попасной, но погодные условия не позволяют вести активные наступательные действия ни одной из сторон.
«Попытки продвинуться у ВСУ всё равно проходят, пусть они небольшие, хаотичного характера, чтобы прощупать нашу оборону — такое существует», — отметил он.
Ранее Киселёв сообщил, что в районе Кременной и Сватово идут самые ожесточённые бои.