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Полковник полиции ЛНР Киселёв: в районе Кременной и Сватово идут самые ожесточённые бои

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Полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселёв сообщил, что в районе Кременной и Сватово идут самые ожесточённые бои.
Полковник полиции ЛНР Киселёв: в районе Кременной и Сватово идут самые ожесточённые бои
  • РИА Новости

«В настоящее время идёт прощупывание линии обороны практически на всех участках, в частности на Луганском оперативном тактическом направлении. Самые ожесточённые бои происходят сейчас в районе Кременной и Сватово», — сказал Киселёв в эфире Первого канала. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, украинские войска несут большие потери.

Ранее он рассказал, что ВС России нанесли сокрушительный удар по украинским подразделениям, прорывавшимся в Кременную.

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