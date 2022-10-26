Полковник полиции ЛНР Киселёв: в районе Кременной и Сватово идут самые ожесточённые бои

Полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселёв сообщил, что в районе Кременной и Сватово идут самые ожесточённые бои.

«В настоящее время идёт прощупывание линии обороны практически на всех участках, в частности на Луганском оперативном тактическом направлении. Самые ожесточённые бои происходят сейчас в районе Кременной и Сватово», — сказал Киселёв в эфире Первого канала. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, украинские войска несут большие потери.

Ранее он рассказал, что ВС России нанесли сокрушительный удар по украинским подразделениям, прорывавшимся в Кременную.