Рогов: почти 30 квартир в Мелитополе получили повреждения при взрыве возле телецентра
«Пострадало ещё около 30 квартир простых мирных жителей. Рядом находятся многоэтажки, там повылетали окна, двери, межкомнатные двери. Очень мощный взрыв был», — передаёт его слова РИА Новости.
25 октября утром возле здания запорожской областной телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе произошёл теракт — взорвалось самодельное устройство. В результате взрыва машины пострадали шесть человек.
Как отмечает РИА Новости, несмотря на произошедшее, телеканал и радиостудия продолжают работу.