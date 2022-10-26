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Рогов: почти 30 квартир в Мелитополе получили повреждения при взрыве возле телецентра

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Около 30 квартир в Мелитополе получили повреждения в результате взрыва возле телецентра, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».

«Пострадало ещё около 30 квартир простых мирных жителей. Рядом находятся многоэтажки, там повылетали окна, двери, межкомнатные двери. Очень мощный взрыв был», — передаёт его слова РИА Новости.

25 октября утром возле здания запорожской областной телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе произошёл теракт — взорвалось самодельное устройство. В результате взрыва машины пострадали шесть человек.

Как отмечает РИА Новости, несмотря на произошедшее, телеканал и радиостудия продолжают работу.

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