Кадыров заявил, что в ходе СВО военные вскоре вместо обороны будут наступать «везде»
«Я вам даю слово, мы будем нападать на них, каждый день... Я вам даю слово, будут у нас показатели такие, что им мало не покажется», — сказал Кадыров.
По его словам, это должны понять все, кто «убивает детей, стариков, стреляет по гражданским объектам».
«Мы уже приняли решение не обороняться, а нападать везде. Это так будет», — сказал Кадыров в видеообращении.
Глава Чечни ранее выразил мнение, что ответы на обстрелы украинской армией новых российских регионов слабые.
Он выступил за более жёсткие меры, «чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону».