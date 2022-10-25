Кадыров заявил, что в ходе СВО военные вскоре вместо обороны будут наступать «везде»

Чеченский лидер Рамзан Кадыров выразил мнение, что в ходе спецоперации российские военные вместо обороны вскоре будут наступать «везде».

«Я вам даю слово, мы будем нападать на них, каждый день... Я вам даю слово, будут у нас показатели такие, что им мало не покажется», — сказал Кадыров.

По его словам, это должны понять все, кто «убивает детей, стариков, стреляет по гражданским объектам».

«Мы уже приняли решение не обороняться, а нападать везде. Это так будет», — сказал Кадыров в видеообращении.

Глава Чечни ранее выразил мнение, что ответы на обстрелы украинской армией новых российских регионов слабые.

Он выступил за более жёсткие меры, «чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону».