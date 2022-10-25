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«Страна»: уровень воды в Днепре упал из-за сброса воды Запорожской и Каховской КЭС

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Украинское издание «Страна» со ссылкой на источники сообщило о снижении уровня воды в реке Днепр из-за сброса воды Запорожской и Каховской ГЭС.

«Сброс воды провела Запорожская ГЭС, а также сброс воды осуществила Каховская ГЭС. Пока непонятно, с чем именно это связано, точная информация будет завтра», — говорится в сообщении «Страны».

Заммэра Днепропетровска Михаил Лысенко в комментарии изданию отметил, что не стоит опасаться о снабжении области питьевой водой.

Ранее представитель экстренных служб Херсонской области сообщил, что ВСУ выпустили 19 ракет из комплексов HIMARS и «Ольха» по Новой Каховке. Три ракеты попали в Каховскую ГЭС.

Командующий войсками в районе СВО Сергей Суровикин отмечал, ВСУ планируют массированный ракетный удар по плотине Каховской ГЭС. Это может привести к большим жертвам среди мирного населения.

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