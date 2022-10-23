Сенатор Бондарев: если США заморозят помощь Украине, Киев может решиться на переговоры

Военная помощь США Украине может быть прекращена в случае победы республиканцев на выборах в американский конгресс, считает председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«В случае если на выборах в обе палаты победят республиканцы, велика вероятность того, что Киеву будет перекрыт один из главных каналов иностранной военной помощи», — написал в своем Telegram-канале сенатор. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Бондарева, вооружённое сопротивление со стороны Украины затягивается по инициативе демократов, так как «они в нём заинтересованы».

«Сейчас, понимая, что теряют позиции, стараются поскорее принять закон о новом транше военной помощи», — считает парламентарий.

Он добавил, что если Украина лишится военной помощи извне, то появится шанс, что киевские власти «сядут за стол переговоров».

Как ранее сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники, конгресс США планирует до конца 2022 года одобрить выделение Киеву до $50 млрд в ускоренном порядке.

Портал Axios писал, что финансирование Украины может быть прекращено в случае победы Республиканской партии на выборах в палату представителей США.