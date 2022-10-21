Раненных при обстреле переправы в Херсоне журналистов доставили на лечение в Крым
- РИА Новости
«Помимо нашей Влады (Луговской, 16-летней журналистки телеканала. — RT), в Крым доставлен ещё один наш коллега, серьёзно пострадавший при этом обстреле», — сказал Малькевич в комментарии ТАСС.
Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что четыре человека погибли при ракетном ударе по гражданской переправе в Херсоне.
Отмечалось, что в числе погибших — дети и представители местных средств массовой информации.