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Раненных при обстреле переправы в Херсоне журналистов доставили на лечение в Крым

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Двоих из десяти журналистов херсонской ТРК «Таврия», раненных при обстреле гражданской паромной переправы в Херсоне, доставили в Крым на лечение, заявил член Общественной палаты России Александр Малькевич.
Раненных при обстреле переправы в Херсоне журналистов доставили на лечение в Крым
  • РИА Новости

«Помимо нашей Влады (Луговской, 16-летней журналистки телеканала. — RT), в Крым доставлен ещё один наш коллега, серьёзно пострадавший при этом обстреле», — сказал Малькевич в комментарии ТАСС.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что четыре человека погибли при ракетном ударе по гражданской переправе в Херсоне.

Отмечалось, что в числе погибших — дети и представители местных средств массовой информации.

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