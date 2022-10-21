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Мирошник: инициируемая Киевом миссия на Каховскую ГЭС будет необъективной

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Представитель ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что любая международная миссия, инициируемая Киевом на Каховскую ГЭС, будет заведомо необъективной и политизированной.
Мирошник: инициируемая Киевом миссия на Каховскую ГЭС будет необъективной
  • РИА Новости

Об этом он заявил ТАСС.

«Любая международная миссия, тем более создаваемая по требованию Киева, будет необъективной и уж точно не деполитизированной, из этого нужно исходить», — сказал Мирошник.

Он добавил, что к деятельности любой миссии Киев вместе с НАТО будет готовить свою провокацию.

«Как это было, к примеру, с приездом миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС», — отметил он.

Ранее глава Новокаховского административного округа Владимир Леонтьев заявил, что в случае прорыва дамбы Каховской ГЭС подача воды по Северо-Крымскому каналу прекратится.

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