Мирошник: инициируемая Киевом миссия на Каховскую ГЭС будет необъективной

Представитель ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что любая международная миссия, инициируемая Киевом на Каховскую ГЭС, будет заведомо необъективной и политизированной.

Об этом он заявил ТАСС.

«Любая международная миссия, тем более создаваемая по требованию Киева, будет необъективной и уж точно не деполитизированной, из этого нужно исходить», — сказал Мирошник.

Он добавил, что к деятельности любой миссии Киев вместе с НАТО будет готовить свою провокацию.

«Как это было, к примеру, с приездом миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС», — отметил он.

Ранее глава Новокаховского административного округа Владимир Леонтьев заявил, что в случае прорыва дамбы Каховской ГЭС подача воды по Северо-Крымскому каналу прекратится.