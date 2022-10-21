Мирошник: инициируемая Киевом миссия на Каховскую ГЭС будет необъективной
- РИА Новости
Об этом он заявил ТАСС.
«Любая международная миссия, тем более создаваемая по требованию Киева, будет необъективной и уж точно не деполитизированной, из этого нужно исходить», — сказал Мирошник.
Он добавил, что к деятельности любой миссии Киев вместе с НАТО будет готовить свою провокацию.
«Как это было, к примеру, с приездом миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС», — отметил он.
Ранее глава Новокаховского административного округа Владимир Леонтьев заявил, что в случае прорыва дамбы Каховской ГЭС подача воды по Северо-Крымскому каналу прекратится.