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Украинские СМИ сообщили о сокращении работы электротранспорта на 60% в Николаеве

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Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в городе на 60% сократится работа электротранспорта и будут отключены светофоры.
Украинские СМИ сообщили о сокращении работы электротранспорта на 60% в Николаеве
  • Gettyimages.ru
  • © Martin Barth / EyeEm

Об этом пишет издание «Николаевская правда».

«Друзья, уменьшаем на 60% количество электротранспорта на улицах Николаева. Также выключаем светофоры», — предупредил Сенкевич.

Он также призвал жителей максимально уменьшить потребление электроэнергии.

19 октября замглавы офиса украинского президента Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что на всей территории Украины с 20 октября вводится ограничение на поставки электроэнергии.

Кроме того, директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что в данный момент повреждено около 40% энергетической инфраструктуры Украины.

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