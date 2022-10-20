Украинские СМИ сообщили о сокращении работы электротранспорта на 60% в Николаеве

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в городе на 60% сократится работа электротранспорта и будут отключены светофоры.

Об этом пишет издание «Николаевская правда».

«Друзья, уменьшаем на 60% количество электротранспорта на улицах Николаева. Также выключаем светофоры», — предупредил Сенкевич.

Он также призвал жителей максимально уменьшить потребление электроэнергии.

19 октября замглавы офиса украинского президента Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что на всей территории Украины с 20 октября вводится ограничение на поставки электроэнергии.

Кроме того, директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что в данный момент повреждено около 40% энергетической инфраструктуры Украины.