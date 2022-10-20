В Народной милиции ДНР сообщили о напряжённой обстановке на Угледарском направлении

Командир батальона 131-го полка Народной милиции ДНР с позывным Индус рассказал, что оперативная обстановка на Угледарском направлении остаётся стабильно напряжённой.

Он сообщил РИА Новости, что противник не перестаёт прощупывать линию фронта вылазками разведывательно-диверсионных групп.

В то же время украинские военные избегают большого сосредоточения техники в одном месте, поскольку опасаются моментальных ударов артиллерии и ВКС России, сказал командир.

«Мы готовы, мы предупреждены, проводим фортификационные работы, проводим обучение, дополнительное минирование... готовы к любому развитию событий», — пояснил он.

11 октября временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска успешно продвигаются на Угледарском и Марьинском направлениях.