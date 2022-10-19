В ДНР сообщили об обстреле Донецка, Макеевки и Пантелеймоновки со стороны ВСУ

Украинские военные обстреляли Донецк, Макеевку и Пантелеймоновку, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

РИА Новости