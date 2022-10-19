В ДНР сообщили об обстреле Донецка, Макеевки и Пантелеймоновки со стороны ВСУ
- РИА Новости
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: населённый пункт Новгородское — населённый пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 152 мм», — говорится в Telegram-канале представительства.
Отмечается, ВСУ также выпустили шесть снарядов калибром 155 мм по Червоногвардейскому району Макеевки.
Ранее в ведомстве сообщили, что украинские военные обстреляли Донецк и Макеевку снарядами калибра 155 мм.