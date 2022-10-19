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В ДНР сообщили об обстреле Донецка, Макеевки и Пантелеймоновки со стороны ВСУ

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Украинские военные обстреляли Донецк, Макеевку и Пантелеймоновку, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
В ДНР сообщили об обстреле Донецка, Макеевки и Пантелеймоновки со стороны ВСУ
  • РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: населённый пункт Новгородское — населённый пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 152 мм», — говорится в Telegram-канале представительства.

Отмечается, ВСУ также выпустили шесть снарядов калибром 155 мм по Червоногвардейскому району Макеевки.

Ранее в ведомстве сообщили, что украинские военные обстреляли Донецк и Макеевку снарядами калибра 155 мм.

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