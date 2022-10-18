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Народная милиция ЛНР: ВСУ за сутки потеряли до 50 человек и танк

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Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила, что в результате наступательных действий подразделений ЛНР украинские войска за сутки потеряли до 50 человек, танк, четыре артиллерийские установки, три бронетранспортёра и две долговременные огневые точки.
Народная милиция ЛНР: ВСУ за сутки потеряли до 50 человек и танк
  • РИА Новости

«Уничтожены до 50 человек личного состава, один танк, четыре артиллерийские установки, три бронетранспортёра, две долговременные огневые точки, 11 единиц специальной автомобильной техники», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что украинские военные продолжают обстрелы объектов гражданской инфраструктуры населённых пунктов республики.

17 октября офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил об уничтожении иностранных наёмников под Сватовом.

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