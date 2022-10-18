Народная милиция ЛНР: ВСУ за сутки потеряли до 50 человек и танк
- РИА Новости
«Уничтожены до 50 человек личного состава, один танк, четыре артиллерийские установки, три бронетранспортёра, две долговременные огневые точки, 11 единиц специальной автомобильной техники», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что украинские военные продолжают обстрелы объектов гражданской инфраструктуры населённых пунктов республики.
17 октября офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил об уничтожении иностранных наёмников под Сватовом.