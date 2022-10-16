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РИА Новости: в Молдавии между протестующими и полицией произошла стычка

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В центре столицы Молдавии между участниками антиправительственного протеста и сотрудниками полиции произошла небольшая стычка.
РИА Новости: в Молдавии между протестующими и полицией произошла стычка
  • AFP

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее появилась информация, что протестующие планировали занять центральную площадь Великого национального собрания перед зданием правительства Молдавии, согласовав это с местными властями.

Однако путь протестующим перегородили полицейские.

По словам лидера оппозиционной партии «Шор» Илана Шора, протестные акции в Молдавии будут продолжаться до тех пор, пока не пройдут досрочные выборы в парламент республики Молдавия.

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