МО: достигнуты цели ударов по объектам военного управления и системы энергетики Украины

В течение суток ВС России наносили удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины, цели достигнуты, все объекты поражены.

Об этом сообщили в Минобороны.

«В течение суток Вооружённые силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины», — говорится в сообщении.

Уточняется, что цели ударов были достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские ВКС поразили объекты системы военного управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях.

Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время нет необходимости в нанесении массированных ударов по Украине.