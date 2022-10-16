МО: достигнуты цели ударов по объектам военного управления и системы энергетики Украины
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны.
«В течение суток Вооружённые силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины», — говорится в сообщении.
Уточняется, что цели ударов были достигнуты, все назначенные объекты поражены.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские ВКС поразили объекты системы военного управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях.
Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время нет необходимости в нанесении массированных ударов по Украине.