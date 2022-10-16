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МО: достигнуты цели ударов по объектам военного управления и системы энергетики Украины

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В течение суток ВС России наносили удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины, цели достигнуты, все объекты поражены.
МО: достигнуты цели ударов по объектам военного управления и системы энергетики Украины
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны.

«В течение суток Вооружённые силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины», — говорится в сообщении.

Уточняется, что цели ударов были достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские ВКС поразили объекты системы военного управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях.

Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время нет необходимости в нанесении массированных ударов по Украине.

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