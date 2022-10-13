Лебедев заявил, что больше всего его бесят «тупость и терроризм»
- RT
«Больше всего на свете меня бесят терроризм и тупость. Как ни странно, это сочетание чаще всего встречается на территории Украины, где ребята решили, что им можно абсолютно всё», — сказал Лебедев.
Он подчеркнул, что на Украине «начали взрывать людей очень давно».
«И журналистов, и всех несогласных, начиная от Павла Шеремета и кончая Олесем Бузиной», — отметил он.
Лебедев напомнил и об убийстве Дарьи Дугиной, назвав преступление жестоким и бессмысленным.