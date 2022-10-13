Узнать больше

Лебедев заявил, что больше всего его бесят «тупость и терроризм»

Короткая ссылка
Дизайнер Артемий Лебедев в постоянной рубрике «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» заявил, что больше всего его бесят «тупость и терроризм».
Лебедев заявил, что больше всего его бесят «тупость и терроризм»
  • RT

«Больше всего на свете меня бесят терроризм и тупость. Как ни странно, это сочетание чаще всего встречается на территории Украины, где ребята решили, что им можно абсолютно всё», — сказал Лебедев.

Он подчеркнул, что на Украине «начали взрывать людей очень давно».

«И журналистов, и всех несогласных, начиная от Павла Шеремета и кончая Олесем Бузиной», — отметил он.

Лебедев напомнил и об убийстве Дарьи Дугиной, назвав преступление жестоким и бессмысленным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить