Лебедев заявил, что больше всего его бесят «тупость и терроризм»

Дизайнер Артемий Лебедев в постоянной рубрике «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» заявил, что больше всего его бесят «тупость и терроризм».

«Больше всего на свете меня бесят терроризм и тупость. Как ни странно, это сочетание чаще всего встречается на территории Украины, где ребята решили, что им можно абсолютно всё», — сказал Лебедев.

Он подчеркнул, что на Украине «начали взрывать людей очень давно».

«И журналистов, и всех несогласных, начиная от Павла Шеремета и кончая Олесем Бузиной», — отметил он.

Лебедев напомнил и об убийстве Дарьи Дугиной, назвав преступление жестоким и бессмысленным.