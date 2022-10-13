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Президент Белоруссии: перевороты и санкции Запада несут в себе риски третьей мировой войны

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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что западная практика санкций и организации переворотов в других странах несёт риски третьей мировой войны.
Президент Белоруссии: перевороты и санкции Запада несут в себе риски третьей мировой войны
  • РИА Новости

Такое мнение он выразил на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

«Каким образом практика организации государственных переворотов в других странах и диктат санкционного наказания государств, сумевших ответить на этот вызов, вписываются в нормы международного права?» — цитирует Лукашенко РИА Новости.

Подобная политика Запада неприемлема, так как она создаёт «риски разжигания третьей мировой войны», заявил белорусский президент. В ней не будет победителей, поэтому задуматься должны все государства, добавил он.

Ранее Лукашенко заявил, что западные страны пытаются дестабилизировать обстановку в республике за отказ Минска от ядерного оружия.

13 октября 11 лидеров стран СВМДА принимают участие в VI саммите форума в столице Казахстана.

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