Президент Белоруссии: перевороты и санкции Запада несут в себе риски третьей мировой войны
- РИА Новости
Такое мнение он выразил на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.
«Каким образом практика организации государственных переворотов в других странах и диктат санкционного наказания государств, сумевших ответить на этот вызов, вписываются в нормы международного права?» — цитирует Лукашенко РИА Новости.
Подобная политика Запада неприемлема, так как она создаёт «риски разжигания третьей мировой войны», заявил белорусский президент. В ней не будет победителей, поэтому задуматься должны все государства, добавил он.
Ранее Лукашенко заявил, что западные страны пытаются дестабилизировать обстановку в республике за отказ Минска от ядерного оружия.
13 октября 11 лидеров стран СВМДА принимают участие в VI саммите форума в столице Казахстана.