Президент Белоруссии: перевороты и санкции Запада несут в себе риски третьей мировой войны

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что западная практика санкций и организации переворотов в других странах несёт риски третьей мировой войны.

Такое мнение он выразил на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

«Каким образом практика организации государственных переворотов в других странах и диктат санкционного наказания государств, сумевших ответить на этот вызов, вписываются в нормы международного права?» — цитирует Лукашенко РИА Новости.

Подобная политика Запада неприемлема, так как она создаёт «риски разжигания третьей мировой войны», заявил белорусский президент. В ней не будет победителей, поэтому задуматься должны все государства, добавил он.

Ранее Лукашенко заявил, что западные страны пытаются дестабилизировать обстановку в республике за отказ Минска от ядерного оружия.

13 октября 11 лидеров стран СВМДА принимают участие в VI саммите форума в столице Казахстана.