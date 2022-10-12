Рогов предупредил о планах Киева форсировать Днепр и захватить Запорожскую АЭС

Киев вынашивает планы по форсированию Днепра и захвату Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что ликвидированы порядка 30 украинских диверсантов, которые пытались проникнуть на территорию Запорожской АЭС с Днепра.

Рогов отметил, что штурма АЭС «как такового не было».

«По уточнённой информации, нашими вооружёнными силами были обнаружены две разведывательные лодки. Их задача была не высадиться на берег, а определить наши позиции и опорные пункты безопасности. При обнаружении боевики Зеленского открыли огонь. Наши бойцы открыли ответный огонь», — сказал он.

Политик добавил, что всё это — «часть более масштабного плана по форсированию украинской десантной группировкой Днепра и захвату Запорожской АЭС».

Провокация может быть предпринята в ближайшие дни, центральной датой является 14 октября, сказал Рогов.

Ранее он выразил мнение, что освободить те территории Запорожской области, которые заняты Вооружёнными силами Украины, можно «намного быстрее, чем кажется».