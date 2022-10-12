РИА Новости: российские войска подготовили линии обороны в Запорожской области
Об этом РИА Новости рассказал один из военнослужащих на первой линии соприкосновения на отрезке фронта между городами Пологи и Орехов.
По словам собеседника агентства, украинские войска предпринимают безуспешные попытки прорвать оборону.
«Практически на все 100% готовы идти в наступление. Ребята устали сидеть на месте и хотят все идти вперёд», — отметил военнослужащий.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что освободить те территории Запорожской области, которые заняты Вооружёнными силами Украины, можно «намного быстрее, чем кажется».