Российские военнослужащие Южного военного округа оборудовали линии обороны в Запорожской области и готовы идти в наступление, как только получат соответсвующий приказ.

Об этом РИА Новости рассказал один из военнослужащих на первой линии соприкосновения на отрезке фронта между городами Пологи и Орехов.

По словам собеседника агентства, украинские войска предпринимают безуспешные попытки прорвать оборону.

«Практически на все 100% готовы идти в наступление. Ребята устали сидеть на месте и хотят все идти вперёд», — отметил военнослужащий.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что освободить те территории Запорожской области, которые заняты Вооружёнными силами Украины, можно «намного быстрее, чем кажется».