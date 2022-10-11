Посол Украины в Лондоне Пристайко: Киев всегда стремился атаковать Крымский мост

Киев изначально говорил, что попробует разрушить Крымский мост, заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

Посол сказал об этом в интервью Sky News, отвечая на вопрос о причастности Украины к теракту, передаёт РИА Новости.

Пристайко подчеркнул, что Киев всегда стремился уничтожить мост, когда «появится такая возможность».

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что 8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошёл подрыв грузового автомобиля.

Президент России Владимир Путин заявил, что заказчиками, авторами и исполнителями подрыва Крымского моста были спецслужбы Украины.