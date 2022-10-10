Минэнерго: Украина прекращает экспорт электроэнергии в ЕС с 11 октября

С 11 октября Украина прекращает экспорт электроэнергии в ЕС из-за обстрелов, сообщает министерство энергетики страны.

«Украина прекращает экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов», — приводит РИА Новости сообщение ведомства в соцсетях.

Отмечается, что решение принято в связи с попаданием ракет в тепловую генерацию и электрические подстанции.

Утром 10 октября по украинским объектам военного управления, связи и энергетики был нанесён массированный удар.

Все объекты были поражены высокоточным оружием большой дальности.

Как заявил президент России Владимир Путин, если киевский режим продолжит предпринимать попытки совершения терактов на территории России, ответ Москвы будет жёстким.