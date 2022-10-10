Узнать больше

NYT: ВСУ столкнулись с дефицитом инструкторов из-за ранений и гибели

Короткая ссылка
Украинская армия испытывает дефицит инструкторов, так как многие из них ранены или погибли, заявил украинский офицер Алексей Олексюк.

«Несмотря на поток молодых людей, ожидающих своей очереди на вступление в армию... все украинские инструкторы находятся на передовой, ранены или погибли», — сказал он в беседе с The New York Times.

Журналисты также пообщались с отставным американским полковником Эндрю Мельбурном, который прибыл на Украину и разработал для местных бойцов пятидневный курс. По его словам, недели очень мало для подготовки к реальному бою, но это лучше, чем ничего.

Ранее стало известно, что ВС России уничтожили более 160 иностранных наёмников в городе Запорожье посредством высокоточного удара.

По состоянию на 9 октября потери ВСУ за сутки на Николаево-Криворожском направлении превысили 200 военнослужащих.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить