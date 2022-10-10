Украинская армия испытывает дефицит инструкторов, так как многие из них ранены или погибли, заявил украинский офицер Алексей Олексюк.

«Несмотря на поток молодых людей, ожидающих своей очереди на вступление в армию... все украинские инструкторы находятся на передовой, ранены или погибли», — сказал он в беседе с The New York Times.

Журналисты также пообщались с отставным американским полковником Эндрю Мельбурном, который прибыл на Украину и разработал для местных бойцов пятидневный курс. По его словам, недели очень мало для подготовки к реальному бою, но это лучше, чем ничего.

Ранее стало известно, что ВС России уничтожили более 160 иностранных наёмников в городе Запорожье посредством высокоточного удара.

По состоянию на 9 октября потери ВСУ за сутки на Николаево-Криворожском направлении превысили 200 военнослужащих.