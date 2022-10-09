В ДНР заявили о взятии под контроль опорного пункта на окраине села Первомайское

В Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили о взятии под контроль опорного пункта на окраине села Первомайское.

«Штурмовая группа Третьего стрелкового батальона 100-й гвардейской бригады после артподготовки смогла занять и зачистить позиции ВСУ в районе Первомайского», — говорится в сообщении в Telegram.

Ранее стало известно, что три мирных жителя погибли и ещё шесть получили ранения за сутки в результате обстрелов ВСУ в Донецкой Народной Республике.

ВС Украины нанесли удар из РСЗО HIMARS по пункту временного размещения людей на окраине Старобельска.