В ДНР заявили о гибели двух человек при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Два человека погибли в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны ВСУ, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
- РИА Новости
«ВФУ обстреляли Киевский район Донецка, по ул. Лиственной погибли два человека», — говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
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