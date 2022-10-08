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В ДНР заявили о гибели двух человек при обстреле Донецка со стороны ВСУ

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Два человека погибли в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны ВСУ, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
В ДНР заявили о гибели двух человек при обстреле Донецка со стороны ВСУ
  • РИА Новости

«ВФУ обстреляли Киевский район Донецка, по ул. Лиственной погибли два человека», — говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

Ранее украинские военные выпустили по Донецку американскую высокоскоростную ракету AGM-88 HARM.

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