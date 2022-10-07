Замкомандира 6-го казачьего полка рассказал о продвижении российских войск в Донбассе
- РИА Новости
Полк находится под Золотарёвкой в Луганской Народной Республике, расположенной на одной параллели с Кременной.
Седьмой рассказал, что последние три недели бойцы продвигаются только вперёд, иной раз по 100 метров, но вперёд.
Замкомандира выразил уверенность, что мобилизованные из России помогут в дальнейшем освобождении территорий.
«Наши деды не для того воевали, чтобы мы сейчас дали заднюю и опозорили их память», — сказал он.
7 октября Минобороны России сообщило, что Вооружённые силы России пресекли наступление украинских войск на Краснолиманском направлении в ДНР.