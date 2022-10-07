Замкомандира 6-го казачьего полка рассказал о продвижении российских войск в Донбассе

Замкомандира 6-го казачьего полка с позывным Седьмой рассказал в беседе с корреспондентом RT Владом Андрицей на передовой о продвижении российских войск в Донбассе.

Полк находится под Золотарёвкой в Луганской Народной Республике, расположенной на одной параллели с Кременной.



Седьмой рассказал, что последние три недели бойцы продвигаются только вперёд, иной раз по 100 метров, но вперёд.

Замкомандира выразил уверенность, что мобилизованные из России помогут в дальнейшем освобождении территорий.

«Наши деды не для того воевали, чтобы мы сейчас дали заднюю и опозорили их память», — сказал он.

7 октября Минобороны России сообщило, что Вооружённые силы России пресекли наступление украинских войск на Краснолиманском направлении в ДНР.