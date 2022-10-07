Стремоусов: село Великая Александровка находится под контролем наёмников ВСУ
- AP
Его слова приводит РИА Новости.
«Село находится... под контролем наёмников практически всего НАТО», — заявил Стремоусов.
По его словам, иностранные наёмники, участвующие в боевых действиях на стороне Украины, не скрывают своих задач по убийству гражданского населения.
Ранее Стремоусов сообщил, что украинские военные расстреляли 16 человек в селе Великая Александровка на севере региона.
По словам замглавы администрации, украинские военные «взяли первых попавшихся — и расстреляли».