Стремоусов: село Великая Александровка находится под контролем наёмников ВСУ

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире «России 24» заявил, что село Великая Александровка, где украинские военные расстреляли 16 человек, находится под контролем наёмников, воюющих на стороне Вооружённых сил Украины.

Его слова приводит РИА Новости.

«Село находится... под контролем наёмников практически всего НАТО», — заявил Стремоусов.

По его словам, иностранные наёмники, участвующие в боевых действиях на стороне Украины, не скрывают своих задач по убийству гражданского населения.

Ранее Стремоусов сообщил, что украинские военные расстреляли 16 человек в селе Великая Александровка на севере региона.

По словам замглавы администрации, украинские военные «взяли первых попавшихся — и расстреляли».