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Стремоусов: село Великая Александровка находится под контролем наёмников ВСУ

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Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире «России 24» заявил, что село Великая Александровка, где украинские военные расстреляли 16 человек, находится под контролем наёмников, воюющих на стороне Вооружённых сил Украины.
Стремоусов: село Великая Александровка находится под контролем наёмников ВСУ
  • AP

Его слова приводит РИА Новости.

«Село находится... под контролем наёмников практически всего НАТО», — заявил Стремоусов.

По его словам, иностранные наёмники, участвующие в боевых действиях на стороне Украины, не скрывают своих задач по убийству гражданского населения.

Ранее Стремоусов сообщил, что украинские военные расстреляли 16 человек в селе Великая Александровка на севере региона.

По словам замглавы администрации, украинские военные «взяли первых попавшихся — и расстреляли».

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