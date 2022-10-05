Стремоусов: ВСУ будут отброшены из занятых сёл Херсонской области

Украинские военные будут отброшены из занятых ими сёл Херсонской области, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Контрнаступления все — бесполезны и сопровождаются только лишь десятками и сотнями трупов, которые вообще не оправданы. В любом случае всё это мы откинем, и Херсонская область уже никогда не вернётся под режим фашистов и нацистов», — приводит РИА Новости слова Стремоусова в эфире «Соловьёв.Live».

Он отметил, что Херсонская область являтся частью России и российская армия не покинет её.

Он отметил, что ВС России сдерживают наступление украинских войск.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ на направлении Золотая Балка, Александровка потеряли 130 человек.

Также потери Вооружённых сил Украины на Краснолиманском направлении в ДНР за трое суток превысили 900 военных.