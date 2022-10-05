военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Стремоусов: ВСУ будут отброшены из занятых сёл Херсонской области

Короткая ссылка
Украинские военные будут отброшены из занятых ими сёл Херсонской области, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Контрнаступления все — бесполезны и сопровождаются только лишь десятками и сотнями трупов, которые вообще не оправданы. В любом случае всё это мы откинем, и Херсонская область уже никогда не вернётся под режим фашистов и нацистов», — приводит РИА Новости слова Стремоусова в эфире «Соловьёв.Live».

Он отметил, что Херсонская область являтся частью России и российская армия не покинет её.

Он отметил, что ВС России сдерживают наступление украинских войск.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ на направлении Золотая Балка, Александровка потеряли 130 человек.

Также потери Вооружённых сил Украины на Краснолиманском направлении в ДНР за трое суток превысили 900 военных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить