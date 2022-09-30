Рогов заявил, что Киев выбрал Запорожскую область приоритетом для контрнаступления

Украинская армия выбрала Запорожскую область как приоритетное направление для контрнаступления, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Они стягивают на этом участке линии фронта больше всего сил... Переброшены свыше 450 боевиков сил специальных операций украинской армии, прошедших подготовку в иностранных лагерях. Для них это одно из самых приоритетных направлений удара и прорыва», — сказал он РИА Новости.

Ранее в Кремле заявили, что церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдёт 30 сентября.

Как сообщалось, руководство Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР уже прибыло в Москву.

Президент России Владимир Путин проведёт встречу с главами освобождённых территорий.