Рогов заявил, что Киев выбрал Запорожскую область приоритетом для контрнаступления
- РИА Новости
«Они стягивают на этом участке линии фронта больше всего сил... Переброшены свыше 450 боевиков сил специальных операций украинской армии, прошедших подготовку в иностранных лагерях. Для них это одно из самых приоритетных направлений удара и прорыва», — сказал он РИА Новости.
Ранее в Кремле заявили, что церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдёт 30 сентября.
Как сообщалось, руководство Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР уже прибыло в Москву.
Президент России Владимир Путин проведёт встречу с главами освобождённых территорий.