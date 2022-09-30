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Украинские военные обстреляли Макеевку и Пантелеймоновку в ДНР

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Украинские военные обстреляли Макеевку и Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике.

Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: н.п. Орловка — н.п. Макеевка (Червоногвардейский р-н)», — говорится в сообщении.

Было выпущено четыре снаряда калибром 155 мм.

Также ВСУ выпустили пять снарядов калибром 152 мм по Пантелеймоновке.

Ранее руководитель администрации главы Донецкой Народной Республики Алексей Никоноров заявил, что обстановка в Красном Лимане остаётся напряжённой.

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