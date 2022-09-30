В Тбилиси прошла демонстрация на фоне роста числа приехавших россиян

Граждане Грузии устроили демонстрацию на фоне роста числа приехавших из России.

Акция прошла в центре Тбилиси.

Минобороны России сообщило, что не планирует в рамках частичной мобилизации просить Казахстан, Грузию и другие государства о принудительном возвращении находящихся в этих странах россиян.

В пресс-службе главы и правительства Северной Осетии сообщили, что гражданам России, подлежащим призыву, вручают повестки на границе с Грузией.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал ситуацию с выезжающими из страны после объявления частичной мобилизации.